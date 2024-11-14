إعلان

رانيا يوسف عن ملابسها الجريئة بالمهرجانات: "أنا طول عمري بلبس كدة"

10:31 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف (9)
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف (8)
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف (5)
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف (6)
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف (7)
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    الفنانة رانيا يوسف
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف (1)
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    فستان رانيا يوسف في مهرجان القاهرة
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف تثير الجدل على السجادة الحمراء في دورة سابقة من القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف ترتجي ملابس تشبه مايكل جاكسون في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف باطلالة جريئة في دورة سابقة من مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف بفستان البطانة
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف بفستان شفاف على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    رانيا يوسف في القاهرة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة رانيا يوسف، على وصف ملابسها في المهرجانات الفنية بالجريئة، وذلك على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الـ45.

وقالت "رانيا"، ببرنامج "ET بالعربي": "أنا بحب أجرب وأجازف، بحب الأفكار اللي مش تقليدية في مظهري، وأنا بحب الحاجات الجديدة اللي متعملتش قبل كدة اللي بتكون أوت أوف ذا بوكس".

وعن ملابسها وفساتينها الجريئة في المهرجانات، ردت: "دي طريقة لبسي من وأنا بكبر في حياتي في بيتي وفي المنطقة اللي كنتي عايشة فيها، بالمستوى التفكيري والتعليمي والاجتماعي اللي كنت فيه، أنا طول عمري بلبس كدة".

وحرصت رانيا يوسف، على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي أقيم مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

اقرأ أيضا..

هل هناك جزء ثان من مسلسل "تيتة زوزو"؟.. إسلام إبراهيم يجيب

بالصور| خيري بشارة يتحدث عن أفلامه ومشواره الفني في مهرجان القاهرة السينمائي

رانيا يوسف عن ملابسها الجريئة ملابس رانيا يوسف في المهرجانات رانيا يوسف طول عمري بلبس كدة مهرجان القاهرة السينمائي رانيا يوسفببرنامج ET بالعربي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ليلة لا تنسى".. هالي بيري تعلق على مشاركتها في عرض أزياء إيلي صعب في الرياض

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو