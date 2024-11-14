رانيا يوسف عن ملابسها الجريئة بالمهرجانات: "أنا طول عمري بلبس كدة"

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة رانيا يوسف، على وصف ملابسها في المهرجانات الفنية بالجريئة، وذلك على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الـ45.

وقالت "رانيا"، ببرنامج "ET بالعربي": "أنا بحب أجرب وأجازف، بحب الأفكار اللي مش تقليدية في مظهري، وأنا بحب الحاجات الجديدة اللي متعملتش قبل كدة اللي بتكون أوت أوف ذا بوكس".

وعن ملابسها وفساتينها الجريئة في المهرجانات، ردت: "دي طريقة لبسي من وأنا بكبر في حياتي في بيتي وفي المنطقة اللي كنتي عايشة فيها، بالمستوى التفكيري والتعليمي والاجتماعي اللي كنت فيه، أنا طول عمري بلبس كدة".

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وحرصت رانيا يوسف، على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي أقيم مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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