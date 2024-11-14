هند عبدالحليم تنشر صورا على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هند عبدالحليم الأنظار، من مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 45.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي أمس الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

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وشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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