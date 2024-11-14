بعد 28 عاما من طرحها.. عمرو دياب يتصدر التريند بـ"نور العين" بتوزيعها الجديد

كتب - هاني صابر:

تصدر النجم الكبير عمرو دياب، التريند عبر موقع "تويتر" بعد أن خطف الأنظار بغنائه "نور العين" بتوزيع جديد، أمس في حفل افتتاح بيت أزياء إيلي صعب بالرياض.

وأعاد عمرو، غناء "نور العين" بتوزيعها الجديد لتتصدر التريند بعد 28 عاما من طرحها ونال إعجاب أهم النجوم العالميين في الحفل.

وظهرت النجمة العالمية سيلين ديون وهي تتفاعل على إيقاعات أغنية "نور العين"، بينما ردد الحضور الأغنية مع الهضبة خلال ظهوره الخاص على خشبة المسرح.

وحضر الحفل نخبة من النجوم العالميين في مقدمتهم سيلين ديون، جينيفير لوبيز، كاميلا كابيلو، وهالي بيري، بالإضافة إلى نخبة من نجوم الوطن العربي .

يذكر أن، عمرو دياب كان قد تعاقد مؤخرا مع شركة سوني ميوزيك Sony music لتولي توزيع أعماله الفنية، ويضع حاليا اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد والذي يعد أول تعاون له مع الشركة العالمية.