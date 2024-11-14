"تعيش السينما المصرية".. هكذا علق خالد النبوي على افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

علق الفنان خالد النبوي، على مشاركته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 45.

وكتب خالد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "وتعيش السينما المصرية، من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

انطلق حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي، أمس الأربعاء، في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية

وشهد الحفل تكريم ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، وهم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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