بعد مساعدته على ارتداء "دبوس" فلسطين.. شريف منير: "أشرف عبدالباقي صاحب صاحبه"

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان شريف منير، رسالة شكر للفنان أشرف عبدالباقي، بعد مساعدته على ارتداء "دبوس" فلسطين، أثناء تواجدهم على "السجادة الحمراء"، من فعاليات حفل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي يقام في دار الأوبرا المصرية.

ونشر شريف صورة مع أشرف عبدالباقي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "فعلاً صاحب صاحبه".

وظهر الفنان شريف منير الذي بدى مرتبكًا لعدم قدرته على ارتداء دبوس علم فلسطين، ليقوم بعدها الفنان أشرف عبدالباقي بمساعدته، وارتداء الدبوس بعد معاناة.

تشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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