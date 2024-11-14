سيلين ديون تتفاعل على أغنية عمرو دياب "نور العين" بتوزيعها الجديد في عرض أزياء إيلي صعب

كتب - معتز عباس:

تفاعلت النجمة العالمية سيلين ديون على إيقاعات أغنية نور العين للمطرب عمرو دياب، أثناء إحياء حفل غنائي في عرض أزياء المصمم العالمي إيلي صعب بالرياض.

ونشرت قناة "أون إن إي اللبنانية"، مقطع فيديو لـ سيلين ديون وهي تتفاعل مع اغنية عمرو دياب "نور العين" بتوزيعها الجديد.

وظهر الهضبة على مسرح الحفل، وقام بغناء أغنيته الشهيرة "نور العين" التي تفاعل معها الحاضرين.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Vogue Arabia‎‏ (@‏‎voguearabia‎‏)‎‏

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎One TV‎‏ (@‏‎onetvlebanon‎‏)‎‏

وشهد عرض إيلي صعب، العالمي حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في عالم الموضة والأزياء، إلى جانب تواجد عدد من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي والعالم أبرزهم الفنان أحمد حلمي، النجمة يسرا، الفنانة صبا مبارك، الفنانة درة، النجمة إسعاد يونس، النجمة الأمريكية العالمية هالي بيري، الفنان باسل خياط، الفنانة نانسي عجرم.

وافتتح المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" والتي تعد أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث كشف عن افتتاح عدد من البلاتوهات بأحدث التقنيات العالمية بحضور عدد كبير من ألمع نجوم الوطن العربي.

يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ كشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

اقرأ أيضا..

هاني فرحات بصحبة يسرا في كواليس عرض "إيلي صعب" العالمي في الرياض

"ضربتوا المنطق في مقتل".. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بسبب إمام عاشور