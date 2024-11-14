هاني فرحات بصحبة يسرا في كواليس عرض "إيلي صعب" العالمي في الرياض

كتب- مروان الطيب:

كشف المايسترو هاني فرحات، عن حضوره عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الذي أقيم في الرياض أمس الأربعاء، وسط تواجد عدد كبير من أبرز وألمع النجوم حول العالم، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر هاني فرحات، صورا من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلالها مع زوجته، إلى جانب النجمة يسرا، وعلق: "يا لها من ليلة".

وشهد عرض إيلي صعب العالمي حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في عالم الموضة والأزياء، إلى جانب تواجد عدد من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي والعالم أبرزهم الفنان أحمد حلمي، النجمة يسرا، الفنانة صبا مبارك، الفنانة درة، النجمة إسعاد يونس، النجمة الأمريكية العالمية هالي بيري، الفنان باسل خياط، الفنانة نانسي عجرم.

واحتفل المايسترو هاني فرحات منذ أيام بعقد قرانه على المنتجة دينا جمعة، في حفل عائلي اقتصر على الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين، ونشر صورا من جلسة تصوير خضع لها بمناسبة عقد القران عبر حسابه على نفس التطبيق، وعلق: "لقد وجدت رفيقة روحي".

وقاد المايسترو هاني فرحات مؤخرًا حفل النجمة أنغام في جدة في شهر سبتمبر الماضي، وسط تألق أنغام وقدمت باقة من أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب" إلى جانب عدد من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

يذكر أن، الإعلامي عمرو أديب كشف مطلع العام الجاري عن منح المايسترو هاني فرحات الجنسية السعودية واحتفل به قائلا: "أبارك للموسيقار الموهوب هاني فرحات بمنحه الجنيسة السعودية لما قدمه من فن عظيم".

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