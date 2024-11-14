"شخص ملهم للنجاح".. أحمد حلمي يشيد بعرض الأزياء العالمي لـ إيلي صعب

كتب - معتز عباس:

أشاد الفنان أحمد حلمي، بعرض الأزياء الذي قدمه المصمم إيلي صعب، مساء أمس الأربعاء، ضمن فعاليات موسم الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال "حلمي"، لبرنامج "عبر وود": "إيلي صعب.. أنت شخص ملهم للنجاح ولناس كتير مش بس في التخصص أو مجال الفاشون وزملائه ولأي حد نفسه يوصل في حتة وعنده حاجة مصدقها".

كما علق المخرج طارق العريان، على عرض الأزياء، وقال: "فخور بيه جدًا، وفخور بأي عربي قدر يوصل للعالمية ويبقى مهم جدا، واللي بيعمله أرت شبه الأرت بتاعنا".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎ArabWood‎‏ (@‏‎arabwoodtv‎‏)‎‏

وشهد عرض إيلي صعب العالمي حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في عالم الموضة والأزياء، إلى جانب تواجد عدد من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي والعالم أبرزهم الفنان أحمد حلمي، النجمة يسرا، الفنانة صبا مبارك، الفنانة درة، الفنانة إسعاد يونس، النجمة الأمريكية العالمية هالي بيري، الفنان باسل خياط، الفنانة نانسي عجرم.

اقرأ أيضا..

نسرين أمين تنشر صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

المنتج عبد الله أبو الفتوح يعلن عن بدء تصوير مسلسل "أشغال شقة 2"