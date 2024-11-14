بالصور.. فريق عمل الفيلم السعودي "ثقوب" يحتفل بعرضه في مهرجان القاهرة السينمائي

50 صورة لنجوم الفن على السجادة الحمراء في ثاني أيام القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

احتفل أبطال وفريق عمل الفيلم السعودي "ثقوب" بعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 هذا العام، مساء اليوم الخميس ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية".

وحرص فريق العمل بالتواجد على السجادة الحمراء والتقطوا العديد من الصور التذكارية على رأسهم مخرج العمل عبد المحسن الضبعان، والممثلة مريم عبد الرحمن.

فيلم "ثقوب" تدور أحداثه حول تركي وراكان، وهما شقيقان يعيش كل منهما في مدينة بعيدًا عن الاخر، بعدما تتعرض والدتهما للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة.

تشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

يذكر أن، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام تقام في الفترة من 13-22 نوفمبر 2024.

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