"ضربتوا المنطق في مقتل".. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير الزمالك بسبب إمام عاشور

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة لجماهير نادي الزمالك، بسبب انتقادهم تصريحات إمام عاشور لاعب فريق الأهلي ، على قناة النادي الأهلي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الزملكاوية اللي بيعتبروا قول عاشور إنه كان عاوز يرجع من ميتلاند للزمالك إهانة للأهلي، ضربتوا المنطق في مقتل.. طبيعي إنه يبقى عاوز يرجع لناديه".

وأضاف: "أيضا أكدتم إن ميتلاند ما كانش كوبري، ولما تعثرت عودته لناديه، هنا ظهر من لا يُرفض".

يذكر أن إمام عاشور انتقل للأهلي بعد رحلة احتراف ليست كبيرة في فريق ميتلاند الدنماركي.

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