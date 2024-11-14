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50 صورة لنجوم الفن على السجادة الحمراء في ثاني أيام القاهرة السينمائي

06:58 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    لبلبة في ثاني ايام مهرجان القاهرة السينمائي (2)_1
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (5)
  • عرض 50 صورة
    لبلبة في ثاني ايام مهرجان القاهرة السينمائي (1)
  • عرض 50 صورة
    لبلبة في ثاني ايام مهرجان القاهرة السينمائي (2)
  • عرض 50 صورة
    لبلبة في ثاني ايام مهرجان القاهرة السينمائي (4)
  • عرض 50 صورة
    لبلبة في ثاني ايام مهرجان القاهرة السينمائي (5)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (1)
  • عرض 50 صورة
    لبلبة في ثاني ايام مهرجان القاهرة السينمائي (3)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (2)
  • عرض 50 صورة
    لبلبة في ثاني ايام مهرجان القاهرة السينمائي (1)_1
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (6)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (3)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (9)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (8)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (11)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (12)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (7)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (13)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (10)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (14)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (17)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (16)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (15)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (18)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (21)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (22)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (20)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (23)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (19)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (26)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (27)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (28)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (29)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (30)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (24)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (31)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (25)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (32)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (34)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (36)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (37)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (38)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (33)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (40)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (41)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (42)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (43)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (39)
  • عرض 50 صورة
    نجوم الفن في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي45 (35)
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كتبت- نوران أسامة:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد مهرجان القاهرة السينمائي في ثاني أيام فعالياته حضور عددا من نجوم الفن على السجادة الحمراء من بينهم لبلبة وفريق عمل الفيلم السعودي "ثقوب" وغيرهم.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وافتتح المهرجان، دورته الجديدة المقامة خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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