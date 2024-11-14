"ليلة مميزة".. نانسي عجرم تشيد بعرض إيلي صعب العالمي في الرياض

كتب- مروان الطيب:

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن سعادتها بالمشاركة في عرض مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بعنوان "The 1001 seasons of Elie SAAB" الذي أقيم في الرياض، وسط تواجد عدد كبير من ألمع وأبرز النجوم من مختلف أنحاء العالم، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت نانسي، صورا من كواليس العرض الذي شاركت خلاله مع عدد من المغنيين العالميين وهم جينيفر لوبيز، وسيلين ديون، وكاميلا كابيو، وعلقت: "ليلة مميزة لإيلي صعب".

وأحيت نانسي عجرم، مؤخرًا حفلًا غنائيًا في منطقة التجمع الخامس، وشاركها الحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي، وقدمت "نانسي" باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور من جمهورها ومحبيها، وأشعلت مسرح الحفل بعدد من أغانيها منها "حبك سفاح، يا طبطب، ما تيجي هنا، أنت ايه، اه ونص، الدنيا حلوة، أنا مصري".

وطرحت اللبنانية نانسي عجرم مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "من نظرة" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.

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