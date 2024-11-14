بعد عرض الأزياء العالمي في الرياض.. يسرا توجه رسالة خاصة لـ إيلي صعب

كتب - معتز عباس:

أشادت الفنانة يسرا بعرض الأزياء الذي قدمه المصمم العالمي إيلي صعب، مساء أمس الأربعاء، ضمن فعاليات موسم الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ووجهت الفنانة يسرا رسالة لـ إيلي صعب، عبر برنامج "عرب وود"، وقالت: ""مفيش غير واحد بس اسمه إيلي صعب، وفخورين إنك في الرياض".

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وشهد عرض إيلي صعب العالمي حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في عالم الموضة والأزياء، إلى جانب تواجد عدد من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي والعالم أبرزهم الفنان أحمد حلمي، النجمة يسرا، الفنانة صبا مبارك، الفنانة درة، الفنانة إسعاد يونس، النجمة الأمريكية العالمية هالي بيري، الفنان باسل خياط، الفنانة نانسي عجرم.

واعتذرت الفنانة يسرا مؤخرًا، عن حضور حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق أمس الأربعاء، ويستمر حتى الخميس الأسبوع المقبل.

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