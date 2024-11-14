صورة.. المستشار تركي آل الشيخ مع جنيفير لوبيز في عرض إيلي صعب بالرياض

كتبت- نوران أسامة:

ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مع الفنانة العالمية جنيفير لوبيز.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "ET بالعربي" عبر "إنستجرام"، صورة تجمعهما، وذلك على هامش عرض مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، الذي أقيم أمس الأربعاء في مدينة الرياض، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

وأحيت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز عرض أزياء مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، الذي أقيم أمس الأربعاء في مدينة الرياض، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

وقدمت جينيفر لوبيز استعراضًا عالميًا على أرض الرياض، وباقة من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل الحضور .

وشهد عرض إيلي صعب العالمي حضور عددا كبيرا من ألمع الأسماء في عالم الموضة والأزياء، إلى جانب تواجد عدد من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي والعالم، إذ كان أبرزهم الفنان: "أحمد حلمي، النجمة يسرا، الفنانة صبا مبارك، الفنانة درة، النجمة إسعاد يونس، النجمة الأمريكية العالمية هالي بيري، الفنان باسل خياط، الفنانة نانسي عجرم".

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