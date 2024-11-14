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مدحت العدل ينعى شقيقة الإمام أحمد الطيب

04:20 م الخميس 14 نوفمبر 2024

السيناريست مدحت العدل

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كتبت- نوران أسامة:

نعى السيناريست مدحت العدل، شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التي وافتها المنية أمس الأربعاء.

وكتب "العدل"، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر في وفاة شقيقته، نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويرزقهم الصبر والسلوان".

وكشف السيناريست مدحت العدل مؤخرًا عن تفاصيل مشاريعه الفنية خلال الفترة الماضية وذلك خلال لقاء مع موقع "ET بالعربي"، وقال: "بحضر كذا عمل منهم عمل للفنانة الكبيرة شريهان مسلسل درامي، المسرح لسه بتحسس الخطى كده لكن إن شاء الله هعمل رابعة العدوية إخراج الدكتور أشرف زكي، وبعمل مارلين مونرو برده ميوزيكال، هما اتكتبوا والتحضيرات اشتغلت".

يذكر أن آخر مشاركات مدحت العدل بكتابة سيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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مدحت العدل أحمد الطيب الأزهر الشريف
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