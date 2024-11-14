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اليوم.. عرض فيلم "الإجازات في فلسطين" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة

04:09 م الخميس 14 نوفمبر 2024

فيلم الإجازات في فلسطين

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كتبت- منى الموجي:

يعرض اليوم الخميس 14 نوفمبر، فيلم "الإجازات في فلسطين"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "الإجازات في فلسطين" وثائقي تدور أحداثه حول شادي، الناشط الذي يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، الذي يعود إلى فلسطين بعد أن أصبح مواطنًا فرنسيًا، بحثًا عن الأمل. ولكن كل شيء من حوله يختنق، وتتجدد رغبة الهروب.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 60 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج مكسيم ليندون.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

فيلم الإجازات في فلسطين السينما العربية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
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