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"فركش".. طه دسوقي يعلن انتهاء تصوير مسلسل "موضوع عائلي 3"

03:10 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    موضوع عائلي3
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    فركش موضوع عائلي
  • عرض 7 صورة
    فركش مسلسل موضع عائلي
  • عرض 7 صورة
    طه دسوقي مع نور اللبنانية
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    فريق عمل مسلسل موضوع عائلي
  • عرض 7 صورة
    فريق عمل موضع عائلي
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كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان طه دسوقي، عن انتهاء تصوير مسلسل "موضوع عائلي ٣"، بطولة الفنان ماجد الكدواني، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وشارك "دسوقي"، صورًا تجمعه بفريق العمل، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام، وكتب: "الحمدلله فركش مسلسل موضوع عائلي الموسم التالت، استنونا على "شاهد" قريب جدا".

"موضوع عائلي" تأليف وإخراج أحمد الجندي، بطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، طه دسوقي، محمد القس، محمد شاهين، سماء إبراهيم، رنا رئيس، محمد رضوان، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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الفنان طه دسوقي طه دسوقي مسلسل موضوع عائلي 3
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