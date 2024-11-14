بالصور.. ميس حمدان في أحدث ظهور بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

أحمد عز: سوريا وحشتني.. ودورنا لا يقتصر على الترفيه

كتبت- نوران أسامة:

تصوير- صموئيل عادل

ظهرت الفنانة ميس حمدان، بإطلالة كاجوال، على هامش فعاليات اليوم الثاني بمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 45

وظهرت ميس حمدان في دار الأوبرا المصرية بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية قبعة

حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي، أقيم أمس في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية

وشهد الحفل تكريم ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، وهم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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