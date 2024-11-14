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المنتج عبد الله أبو الفتوح يعلن عن بدء تصوير مسلسل "أشغال شقة 2"

02:01 م الخميس 14 نوفمبر 2024

هشام ماجد

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كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المنتج عبدالله أبو الفتوح عن بدء تصوير مسلسل "أشغال شقة 2"، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025".

ونشر "أبو الفتح" صورة "كلاكيت" العمل، من خلال حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا علي الله، "أشغال شقة 2" في رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله".

أشغال شقة من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم: هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

وكان الجزء الأول عُرض في رمضان 2024 وحقق نجاحا كبيرا.

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هشام ماجد عبدالله أبو الفتوح مسلسل أشغال شقة 2 دراما رمضان
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