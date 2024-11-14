أحمد عز: سوريا وحشتني.. ودورنا لا يقتصر على الترفيه

كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

عبر النجم أحمد عز عن اشتياقه لزيارة سوريا ودمشق، إذ لم يذهب لزيارة هذا البلد الشقيق منذ أعوام.

وقال عز في ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي والتي أقيمت على المسرح المكشوف "وحشاني سوريا ووحشتني دمشق، لم أذهب هناك من سنين"، وعن دور الفن في وقت الأزمات "لو حاولت وقدرت أرفه عن الناس يبقى أنا عملت حاجة، ولكن مش كفاية، دورنا لازم يزيد وننوه عما يحدث ونقدمه في مسلسلات وأفلام ولكن ده لازم المجموع يكون متفق عليه مش شخص واحد".

وأضاف "أي بلد فيها ثقافة عالية ومسرح وسينما على الأقل ستجعلك تخرج من هذه الحالة".

أحمد عز منحه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جائزة فاتن حمامة للإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح الدورة ٤٥ الذي أقيم أمس الأربعاء ١٣ نوفمبر، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: محمود حميدة، سوسن بدر، لبلبة، إلهام شاهين، داليا البحيري، شريف منير، أشرف عبدالباقي.