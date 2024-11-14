أول تعليق من إلهام شاهين بعد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها، صورًا لها تجمعها بنجوم الفن، وذلك من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 45.

وكتبت إلهام، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "افتتاح رائع بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ووزيرة الثقافة السابقة د. نيفين الكيلاني، ومجموعة من السفراء منهم سفير فلسطين وسفير اليونان، بدأ الحفل باستعراض جميل لفرقة فلسطينية، ودخل النجم الكبير حسين فهمى رئيس المهرجان على المسرح مع نهاية الاستعراض ليحيي الفرقة الفلسطينية ويعلن دعم المهرجان للقضية الفلسطينية، وكل التعاطف والدعم للبنان الشقيق".

وتابعت: "وكلمة النجم حسين فهمي كانت مليئة بالمشاعر الإنسانية الصادقة، كما قام المهرجان بترميم عشرة أفلام من كنوز تاريخ مصر السينمائي، أما التكريمات فهي مستحقة جدًا للمخرج الكبير يسري نصر الله، والنجم الجميل الفنان الرائع أحمد عز، ألف مبروك عليهم التكريم، ومبروك للنجم حسين فهمي هذا الافتتاح الرائع المحترم المعبر عن تضامننا مع فلسطين ومع لبنان، ربنا معاهم، يقويهم و يحافظ على شعوبهم ويعيد الحقوق لأصحابها".

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

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