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مهرجان "القاهرة السينمائي".. أحمد عز يتحدث عن إصابته في "الشبح" وعودته للتصوير بنفس اليوم

12:58 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال النجم أحمد عز إن الشغف في مهنة التمثيل من أهم الأشياء التي يجب توافرها الممثل، وحكى موقف تعرض له خلال تصوير فيلم الشبح مع المخرج عمرو عرفة.

وتابع في ندوة نظمها مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج تكريمه في الدورة ٤٥، اليوم الخميس 14 نوفمبر "تم إعادة مشهد ضرب الفنان محمد الصاوي ليا حوالي ٣ مرات، وفي المرة الرابعة شعرت أن الصاوي سيضربني في رأسي بشكل حقيقي، وهو ما حدث ونتج عن الأمر إصابتي وتم التصوير، وذهبت بعده للمستشفى وعدت في نفس اليوم لاستكمال التصوير".

أحمد عز منحه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جائزة فاتن حمامة للإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح الدورة ٤٥ الذي أقيم أمس الأربعاء ١٣ نوفمبر، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: محمود حميدة، سوسن بدر، لبلبة، إلهام شاهين، داليا البحيري، شريف منير، أشرف عبدالباقي.

أحمد عز مهرجان القاهرة السينمائي الشبح مهنة التمثيل
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