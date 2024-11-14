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أحمد عز: "كنت مستكتر على نفسي كتابة اسمي بجوار النجم نور الشريف في مسجون ترانزيت"

12:57 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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كتبت- منى الموجي:
قال النجم أحمد عز إنه استفاد من النجوم الكبار الذين التقى بعد أو تعاون معهم، بينهم "الزعيم" عادل إمام، والنجم نور الشريف.
وعن تعاونه مع نور في فيلم مسجون ترانزيت، قال "كنت مستكتر على نفسي إن اسمي هيتكتب بجوار أستاذ نور الشريف، وكان راجل في منتهى الكرم والنجومية وهو اللي قال عز اسمه يتكتب الأول،
كنت محظوظ بالتعاون مع أساتذة كبار".
أحمد عز منحه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جائزة فاتن حمامة للإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح الدورة ٤٥ الذي أقيم أمس الأربعاء ١٣ نوفمبر، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: محمود حميدة، سوسن بدر، لبلبة، إلهام شاهين، داليا البحيري، شريف منير، أشرف عبدالباقي.

أحمد عز نور الشريف مسجون ترانزيت
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