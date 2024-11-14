نادر حمدي يحتفل بعيد ميلاد نجله سيف

كتبت- نوران أسامة:

حرص الموزع الموسيقي نادر حمدي، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله سيف، مع متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر "نادر" صورة مع نجله عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "من تلت سنين ربنا رزقني بأول مولود ليا سيف نادر حمدي، ابني وصاحبي ربنا يباركلي فيه ويحفظه ويجعل رزقه في الدنيا واسع وربنا يحبب فيه خلقه".

وانهالت عليه تعليقات من نجوم الفن وجاء تعليق الفنان رامي جمال: "كل سنة وسيادة العميد سيف بخير وفي حفظ الله يا فندم"، بينما كتبت ريهام أيمن: "ما شاء الله، كل سنة وهو طيب"، وعلق الملحن تامر حسين : "ماشاء الله ربنا يخلي يا حبيبي".

يذكر أن الموزع الموسيقي نادر حمدي استقبل ابنته المولودة حديثًا، وأطلق عليها اسم "كنز"، وكتب على حسابه "إنستجرام": "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة رزقت بـ كنز، ولله الحمد من قبل ومن بعد".

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