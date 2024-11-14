أحمد عز يتحدث عن الفرص الفنية التي أثرت في حياته بندوة مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، اليوم 14 نوفمبر، جلسة نقاش مع الفنان أحمد عز الحائز على جائزة فاتن حمامة، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

ويستضيف مهرجان القاهرة جلسة حوارية حصرية مع أحمد عز يديرها الناقد رامي المتولي، ويقدم "عز" خلال جلسة الحوار في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شهادة حول مسيرته المهنية وإنجازاته وتأثيره على الصناعة.

وتحدث عز عن مشواره الفني وكيف بدأ وفضل الابتعاد عن المجال الذي درسه وقدم استقالته، وعمل في مجال الأزياء كعارض، كما شارك في مجموعة من الإعلانات، حتى جاءته فرصة من خلال المخرجة إيناس الدغيدي وفيلم مذكرات مراهقة، ولكن بعده جلس في البيت عام ونصف تقريبا، حتى طلبه المخرج علي عبدالخالق للمشاركة في فيلم يوم الكرامة، بعد استبعاده لفنان جاء متأخرا على ميعاد التصوير.

وأشار أن بعد فترة جاءته فرصة العمل بمسلسل ملك روحي، بعد اعتذار نجم عن العمل و"طلبوا مني الحضور قبل العمل بثلاثة أيام، وأستاذ مجدي أبو عميرة، أن بعد الحلقة السادسة لن استطيع السير في الشارع، وهو ما حدث".

جدير بالذكر أن المهرجان منح أحمد عز جائزة فاتن حمامة للإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح دورته الـ٤٥.