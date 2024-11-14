"المغامرة لسه مخلصتش".. أول تعليق من يسري نصر الله بعد تكريمه في القاهرة السينمائي

كتب-مصطفى حمزة:

حرص المخرج الكبير يسري نصر الله، على توجيه رسالة إلى من شاركوه في مشواره الفني، وذلك بعد ساعات من تكريمه في افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

المخرج يسري نصر الله، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "أنا باشكر كل اللي خلوا اللحظة دي تحصل، وكل اللي على مدى أكثر من ٤٠ سنة، شاركوني في مغامرة الأفلام إللي عملناها سوا".

وتابع: "المغامرة لسه ما خلصتش، عشان كلنا اجتمعنا على حب السينما وحب الناس، مافيش حد فينا يقدر يعيش من غير السينما والجمال".

حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي أقيم في المسرح الكبير، بدارالأوبرا، شهد تكريم ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، وهم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.