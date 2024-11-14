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بالصور.. رانيا منصور من كواليس مسلسل "رقم سري"

11:56 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رانيا منصوور
  • عرض 5 صورة
    كواليس رقم سري
  • عرض 5 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 5 صورة
    رانيا منصور.
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، صورًا من كواليس مسلسلها الجديد "رقم سري" بطولة ياسمين رئيس.

ونشرت رانيا، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ميرنا من كواليس مسلسل رقم سري، مين شاف حلقة النهاردة".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "حلويات، قمر، ربنا يحميكي، رائعة، الذوق والرقي".

المسلسل من بطولة: صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة، أصبحت أصغر مديرة بنك وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

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رانيا منصور مسلسل رقم سري ياسمين رئيس
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