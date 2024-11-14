عرض الفلسطيني القصير سن الغزال لسيف هماش في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت- منال الجيوشي

يشارك الفيلم الفلسطيني القصير سن الغزال للمخرج سيف هماش في برنامج أضواء على السينما الفلسطينية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة وأربعين والتي انطلقت أمس الأربعاء 13 نوفمبر وتستمر حتى يوم الجمعة 22 نوفمبر.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مسابقة الطلبة للأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي الدولي، ثم انطلق بعدها في جولة طويلة في مختلف المهرجانات الدولية منها مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في الجزائر، مهرجان بوسطن للأفلام الفلسطينية في إنجلترا، المهرجان الدولي للفيلم القصير في قبرص، ومهرجان إدنبره للفيلم القصير باسكتلندا.

يحكي الفيلم قصة شاب من مخيم للاجئين ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر من أجل تحقيق رغبة أخيه الصغير وهي رمي إحدى أسنانه اللبنية في البحر

تم تصوير الفيلم في مخيم الدهيشة الذي أُنشيء عام 1949 فوق مساحة من الأرض تبلغ 0.31 كيلومتر مربع ضمن حدود بلدية بيت لحم في الضفة الغربية، وهو واحد من 68 مخيم لاجئين فلسطيني تتوزع على جميع أرجاء البلاد والدول المجاورة. تأتي أصول سكان المخيم من أكثر من 45 قرية غرب القدس والخليل. تأسس المخيم كحل إنساني مؤقت لمشكلة توفير السكن للعائلات الفلسطينية النازحة ووُضِعَت العائلات في خيم مزدحمة وعانوا من الظروف الجوية القاسية خلال السنة.