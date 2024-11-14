"مرحبا رياض".. كاميلا كابيو تُحيي حضور عرض إيلي صعب العالمي بالسعودية

كتب- مروان الطيب:

أشعلت النجمة الكوبية- الأمريكية، كاميلا كابيو عرض مصمم الأزياء إيلي صعب العالمي الذي أقيم في الرياض أمس الأربعاء، وسط تواجد عدد كبير من ألمع النجوم حول العالم، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت كاميلا استعراضًا شهد مشاركة عدد من عارضي الأزياء، وحرصت على تحية الحضور، إذ علقت: "مرحبا رياض" وسط مفاجئة المتواجدين نظرًا لعدم إجادتها اللغة العربية، ثم قدمت عدد من أغانيها الشهيرة منها أغنية "Havana" التي كانت سببًا في شهرتها الواسعة في عالم الغناء.

كما تضمن عرض الأزياء العالمي حضور المغنية العالمية جينيفر لوبيز، التي قدمت أيضًا استعراضًا يحبس الأنفاس وسط أحدث التقنيات الصوتية والضوئية.

وقدمت باقة من أغانيها الشهيرة، إلى جانب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي شاركت أيضًا بفقرة غنائية لاقت إعجاب الحضور.

وشهد عرض إيلي صعب العالمي حضور عددا كبيرا من ألمع الأسماء في عالم الموضة والأزياء، إلى جانب تواجد عدد من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي والعالم، إذ كان أبرزهم الفنان: "أحمد حلمي، النجمة يسرا، الفنانة صبا مبارك، الفنانة درة، النجمة إسعاد يونس، النجمة الأمريكية العالمية هالي بيري، الفنان باسل خياط، الفنانة نانسي عجرم".

وافتتح المستشار تركي آل الشيخ، مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم"، إذ تعد أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف تركي آل الشيخ، عن افتتاح عددا من البلاتوهات بأحدث التقنيات العالمية بحضور عدد كبير من ألمع نجوم الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.