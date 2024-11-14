الخميس.. جلسة لـ أحمد عز وأخرى لـ خيري بشارة وعرض الفيلم السعودي "ثقوب" في "القاهرة السينمائي"

كتبت- منى الموجي:

يبدأ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الخميس 14 نوفمبر، برنامج فعاليات دورته الـ45، ويتضمن عروضا للأفلام في مختلف البرامج، وجلسات حوارية ونقاشية، ونستعرضها في السطور التالية..

- في الـ12 ظهرا يُعاد عرض فيلم الافتتاح "أحلام عابرة" للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وذلك في القاعة الرئيسية، وعقب انتهاء الفيلم تُقام ندوة تديرها الناقدة أمنية عادل، لمناقشة العمل مع الجمهور بحضور صناعه وفي مقدمتهم المخرج.

- وفي نفس التوقيت يعرض المهرجان فيلم "سامية" ضمن برنامج بانوراما دولية، وذلك على مسرح الهناجر، كما تُقام جلسة حوارية مع النجم أحمد عز ضمن برنامج تكريمه ومنحه جائزة فاتن حمامة للإنجاز الإبداعي، وذلك الساعة 12 ظهرا على المسرح المكشوف.

- وفي السادسة مساء، ينظم المهرجان جلسة بعنوان مرآة مصر: الهوية في عيون خيري بشارة، على المسرح المكشوف بحضور: آية طارق، هيا خيرت، عدلي توما، ويديرها عمر الزهيري.

- وفي الثالثة عصرا، يُعرض الفيلم الصيني "تم حل الشفرة" بحضور فريق العمل، وذلك على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

- وفي الجامعة الأمريكية الساعة الرابعة مساء، يشاهد الجمهور أفلاما ضمن برنامج بانوراما الأفلام القصيرة، وبينها: كعب عالي، أخر ليالي الصيف، سر جدتي، وفي السادسة مساء يتم عرض في نفس المكان أفلام قصيرة في برنامج خاص بالأفلام المصرية، بينها: هي تغني، تيتا، الوريث، حيث ينام الأحياء.

- وضمن مسابقة آفاق السينما العربية، يُعرض الفيلم السعودي ثقوب، على المسرح الصغير، وتُقام بعدها ندوة، وذلك في السادسة مساء، وفي نفس التوقيت يستقبل مسرح الهناجر عرض فيلم حينما حل الليل، من برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

- وفي السادسة والنصف مساء ضمن برنامج عروض خاصة يشاهد الجمهور الفيلم الإيطالي العقد، على المسرح الكبير، وفي التاسعة مساء يستقبل المسرح الصغير الفيلم الفلسطيني "في عطلات فلسطين" ضمن برنامج آفاق السينما العربية.

جدير بالذكر أن المهرجان شهد حفل افتتاح دورته 45 حضور النجوم: أحمد عز، المخرج يسري نصر الله، المخرج رشيد مشهراوي، لبلبة، نيللي، نبيلة عبيد، محمود حميدة، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، غادة طلعت، دياموند بوعبود، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أشرف عبدالباقي، شريف منير، سوسن بدر، هند عاكف، المنتج محمد حفظي، نيقولا معوض.