بعد مشاركتها في عرض أزياء إيلي صعب.. جنيفر لوبيز توجه رسالة لجمهورها في لبنان

كتب - معتز عباس:

أحيت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز عرض أزياء مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، الذي أقيم أمس الأربعاء في مدينة الرياض، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

ووجهت جينفر رسالة لجمهورها في لبنان، عبر قناة "او تي في اللبنانية": "أنا أحبكم".

قدمت جينيفر لوبيز استعراضًا عالميًا على أرض الرياض، وباقة من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل الحضور الذي تفاعلوا معها بشكل كبير.

كما شاركت بالحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وقدمت عرضَا لاقى إعجاب الحضور، إلى جانب المغنية العالمية كاميلا كابيو.





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وافتتح المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" والتي تعد أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث كشف عن افتتاح عدد من البلاتوهات بأحدث التقنيات العالمية بحضور عدد كبير من ألمع نجوم الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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