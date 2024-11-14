100 صورة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

انطلق، أمس الأربعاء، حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور عددا كبيرًا من نجوم الفن وصناع السينما.

وبدأ حفل الافتتاح بحضور نجوم الفن على السجادة الحمراء، في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، معلنين تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم حسين فهمي رئيس المهرجان، ليلى علوي، داليا مصطفى، بسمة حسن، وأشرف عبدالباقي، شريف منير، جوري بكر، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، إلهام شاهين، إلهام صفي الدين، نسرين طافش، هيدي كرم، شريف رمزي وزوجته، دارين حداد، طه دسوقي، محمود قابيل، نبيلة عبيد، صفية العمري، وغيرهم.

وقدمت إحدى الفرق الغنائية في حفل الافتتاح عرض فلسطيني تضامنا مع القضية الفلسطينية واكتسى مسرح الحفل بالشال الفلسطيني، وبعدها اشتعلت الأجواء بعرض أغنية "فلسطيني"، ليظهر في نهاية العرض رئيس المهرجان النجم الكبير حسين فهمي وتوسط الفرقة الفلسطينية وقال إنهم جميعهم من غزة وقام بالتصفيق لهم ووجه الشكر له.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

اقرأ أيضا..

تركي آل الشيخ: "السعودية أصبحت صانع رئيسي في الترفيه على مستوى العالم"

رجل المواقف الصعبة.. إنجي علي توجه رسالة شكر لـ حسين فهمي عقب افتتاح مهرجان القاهرة



