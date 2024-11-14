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100 صورة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

01:00 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 101 صورة
  • عرض 101 صورة
    أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنا
  • عرض 101 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    أحدث ظهور لجيهان الشماشرجي
  • عرض 101 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنا في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    اشرف عبدالباقي في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    إطلالة منى ممدوح في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    إيهاب فهمي وزوجته في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    تحية ليلى علوي لجمهورها في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    تحية ليلى عولي في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار على الريد كاربت
  • عرض 101 صورة
    جيهان الشماشرجي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    حسين فهمي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    حسين فهمي وزوجته على السجادة الحمراء
  • عرض 101 صورة
    إطلالة ناهد السباعي في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    حسين فهمي يوجه التحيه لعدسات التصوير في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    حضور حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    داليا مصطفى في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    دينا الراقصة في مهرجان القاهرة ال45
  • عرض 101 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    حسين فهمي يصل حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    دينا تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    دينا في احدث ظهور في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    دينا تستعرض جمالها في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    سوسن بدر في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    شريف منير
  • عرض 101 صورة
    صفية العمري في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    صناع السينما والفن في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال45
  • عرض 101 صورة
    سوسن بدر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    دينا الراقصة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    ظهور لافت لمي سليم
  • عرض 101 صورة
    صناع السينما والفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    ظهور لافت لهنادي مهنا في مهرجان الجونة
  • عرض 101 صورة
    غادة طلعت في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    ظهور مميز لـ مي سليم في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    ليلى علوي تشارك في مهرجان القاهرة في دورته ال45
  • عرض 101 صورة
    ليلى علوي على السجادة الحمراء
  • عرض 101 صورة
    ليلى علوي في أحدث ظهور
  • عرض 101 صورة
    ليلى عولي بإطلالة ساحرة
  • عرض 101 صورة
    ماجد المصري وزوجته في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    ليلى علوي تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    ماجد المصري وزوجته
  • عرض 101 صورة
    غادة طلعت تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    مشاركة أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا ووالدها هاني مهنافي مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    محمود قابيل في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    محمود قابيل
  • عرض 101 صورة
    مشاركة قوية لنجوم السينما في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    مشاركة إلهام شاهين وإلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    مشاركة هنادي في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    مهرجان القاهرة وحضور نجوم الفن والسينما
  • عرض 101 صورة
    منى ممدوح في مهرجان القاهرة السينمائي ال45
  • عرض 101 صورة
    مي سليم تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    مي سليم جميلة في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    ميس حمدان بفستان مميز
  • عرض 101 صورة
    منى ممدوح في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    ميس حمدان تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    ميس حمدان تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    ميس حمدان في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    ناهد السباعي بفستان أبيض في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    ميس حمدان تتألق في مهرجان القاهرة بفستان اسود
  • عرض 101 صورة
    ناهد السباعي تلتقط صورا تذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    ناهد السباعي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    ناهد السباعي على السجادة الحمراء
  • عرض 101 صورة
    ناهد السباعي وظهور لافت في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    ناهد السباعي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    مي سليم تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    نجوم الفن والسينما يلتقطون صور تذكارية على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    نجوم الفن والسينما يلتقطون صور تذكارية على السجادة الحمراء
  • عرض 101 صورة
    نجوم الفن والسينما يلتقطون صور تذكارية
  • عرض 101 صورة
    نجوم الفن يشاركون في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    نسرين طافش بظهور مميز في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    نسرين طافش تتالق في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    هالة سرحان تتألق بفستان أزرق
  • عرض 101 صورة
    هالة سرحان تحتفل بوصولها السجادة الحمراء
  • عرض 101 صورة
    هالة سرحان تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    هالة سرحان تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    نجمات الفن على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي (1)
  • عرض 101 صورة
    هالة سرحان ساحرة على الريد كاربت
  • عرض 101 صورة
    هالة سرحان في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    هالة سرحان في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    نجمات الفن على السجادة الحمراء
  • عرض 101 صورة
    هبة مجدي على السجادة الحمراء
  • عرض 101 صورة
    هالة سرحان توجه التحية لعدسات التصوير
  • عرض 101 صورة
    هالة سرحان
  • عرض 101 صورة
    هبة مجدي ونيللي
  • عرض 101 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح
  • عرض 101 صورة
    هيدي كرم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    هيدي كرم في ظهور لافت في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    هيدي كرم في ظهور لافت في مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    هنادي مهنا في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي ال45
  • عرض 101 صورة
    وصول جيهان الشماشرجي مهرجان القاهرة
  • عرض 101 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 101 صورة
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي
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كتب - معتز عباس:

انطلق، أمس الأربعاء، حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحضور عددا كبيرًا من نجوم الفن وصناع السينما.

وبدأ حفل الافتتاح بحضور نجوم الفن على السجادة الحمراء، في مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، معلنين تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم حسين فهمي رئيس المهرجان، ليلى علوي، داليا مصطفى، بسمة حسن، وأشرف عبدالباقي، شريف منير، جوري بكر، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، إلهام شاهين، إلهام صفي الدين، نسرين طافش، هيدي كرم، شريف رمزي وزوجته، دارين حداد، طه دسوقي، محمود قابيل، نبيلة عبيد، صفية العمري، وغيرهم.

وقدمت إحدى الفرق الغنائية في حفل الافتتاح عرض فلسطيني تضامنا مع القضية الفلسطينية واكتسى مسرح الحفل بالشال الفلسطيني، وبعدها اشتعلت الأجواء بعرض أغنية "فلسطيني"، ليظهر في نهاية العرض رئيس المهرجان النجم الكبير حسين فهمي وتوسط الفرقة الفلسطينية وقال إنهم جميعهم من غزة وقام بالتصفيق لهم ووجه الشكر له.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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مهرجان القاهرة السينمائي نجوم الفن حسين فهمي أروى جودة ليلى علوي نيللي
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