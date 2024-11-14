رجل المواقف الصعبة.. إنجي علي توجه رسالة شكر لـ حسين فهمي عقب افتتاح مهرجان القاهرة

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة إنجي علي رسالة شكر إلى النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على ما قدمه في حفل افتتاح المهرجان في دورته الـ45.

ونشرت إنجي صورة مع حسين فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "شكرا النجم الكبير المحترم حسين فهمى على كل مجهوداتك لا إقامة هذا المهرجان (مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة ٤٥ )".

وأضافت: "أثبت لكل الأجيال أن رغم الظروف الصعبة اللى بتمر بيها حضرتك إن المسئوليه واجب وأنك رجل المواقف الصعبة، ربنا يحفظك".

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

اقرأ أيضا..

جملة لا ينساها لـ"الزعيم".. أحمد عز يحكي موقفا طريفا تعرض له مع "القاهرة السينمائي" وحلم تحقق

بحضور عمرو دياب ونجوم عالميين.. 16 صورة من عرض إيلي صعب في الرياض



