حدث بالفن| حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وموقف إنساني لنجمة وانتهاء تصوير "إش إش"

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نجمات أثرن الجدل في القاهرة السينمائي، ياسمين صبري تعرض على مراسل حمل الميكروفون بدلًا منه في موقف إنساني، محسن أحمد يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لهذا السبب، تصفيق حار واستقبال مؤثر من حضور "القاهرة السينمائي" لفرقة فلسطينية، مي عمر تعلن إنتهاء تصوير مسلسل "إش إش"، أحمد عز يهدي تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي لـ عادل إمام، ثنائيات النجوم على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وغيرها من الأخبار.