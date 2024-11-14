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حدث بالفن| حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وموقف إنساني لنجمة وانتهاء تصوير "إش إش"

12:22 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
حدث بالفن| حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وموقف إنساني لنجمة وانتهاء تصوير "إش إش"

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نجمات أثرن الجدل في القاهرة السينمائي، ياسمين صبري تعرض على مراسل حمل الميكروفون بدلًا منه في موقف إنساني، محسن أحمد يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لهذا السبب، تصفيق حار واستقبال مؤثر من حضور "القاهرة السينمائي" لفرقة فلسطينية، مي عمر تعلن إنتهاء تصوير مسلسل "إش إش"، أحمد عز يهدي تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي لـ عادل إمام، ثنائيات النجوم على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وغيرها من الأخبار.

مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي هنادي مهنا أحمد عز وجملة لا ينساها للزعيم صابرين مي عمر محسن أحمد

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