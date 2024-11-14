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نسرين طافش وجوري بكر وأروى جودة.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

12:02 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
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  • عرض 18 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 18 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 18 صورة
    جوري بكر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 18 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 18 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 18 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 18 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور
  • عرض 18 صورة
    نسرين طافش بظهور مميز في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    نسرين طافش تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 18 صورة
    نسرين طافش تتالق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 18 صورة
    هيدي كرم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 18 صورة
    هيدي كرم في ظهور لافت في مهرجان القاهرة
  • عرض 18 صورة
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي ال45
  • عرض 18 صورة
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 18 صورة
    هيدي كرم في ظهور لافت في مهرجان القاهرة السينمائي
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر - إسلام فاروق:

توافد عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وخطفت كلًا من نسرين طافش، وجوري بكر، وهيدي كرم، وأروى جودة، الأنظار على "الريد كاربت" من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي.

وشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم حسين فهمي رئيس المهرجان، وليلى علوي، وداليا مصطفى، وبسمة حسن، وأشرف عبدالباقي، وشريف منير، وجوري بكر، وهنادي مهنا، طه دسوقي، محمود قابيل، نبيلة عبيد، صفية العمري، وغيرهم.

عدد كبير من نجوم الفن، كانوا حريصين على إحياء القضية الفلسطينية، سواء بارتداء علم فلسطين، أو الوشاح الفلسطيني، في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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ماذا حدث بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45؟

مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي نسرين طافش جوري بكر أروى جودة القضية الفلسطينية نجوم الفن فى مهرجان القاهرة السينمائي
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