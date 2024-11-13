بالصور.. نجلاء بدر ونسرين أمين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

40 صورة من حضور نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45

كتب- هاني صابر:

تصوير- محمود عبدالناصر وإسلام فاروق:

حرصت الفنانة نجلاء بدر والفنانة نسرين أمين، على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 هذا العام.



وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".