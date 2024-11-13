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داليا البحيري تخطف الأنظار رفقة زوجها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

11:12 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    داليا البحيري تشارك في مهرجان القاهرة رفقة زوجها
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    داليا البحيري وزوجها يخطفان الأنظار في مهرجان القاهرة
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    داليا البحيري وزوجها في مهرجان القاهرة
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة داليا البحيري على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي رفقة زوجها.

وخطفت داليا الأنظار في أحدث ظهور لها على "الريد كاربت" من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي.

وشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم حسين فهمي رئيس المهرجان، وليلى علوي، وداليا مصطفى، وبسمة حسن، وأشرف عبدالباقي، وشريف منير، وجوري بكر، وهنادي مهنا، طه دسوقي، محمود قابيل، نبيلة عبيد، صفية العمري، وغيرهم.

عدد كبير من نجوم الفن، كانوا حريصين على إحياء القضية الفلسطينية، سواء بارتداء علم فلسطين، أو الوشاح الفلسطيني، في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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الخبر التالى:
ماذا حدث بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45؟

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