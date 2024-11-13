بحضور عمرو دياب ونجوم عالميين.. 16 صورة من عرض إيلي صعب في الرياض

كتب- مروان الطيب:

شهد عرض المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الذي يقام مساء اليوم الأربعاء في الرياض بعنوان "The 1001 seasons"، تواجد نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان من أبرز الحضور النجم عمرو دياب، الفنان أحمد حلمي، النجمة يسرا، الفنانة صبا مبارك، الفنانة درة، النجمة إسعاد يونس، النجمة الأمريكية العالمية هالي بيري، الفنان باسل خياط، الفنانة نانسي عجرم.

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو من كواليس العرض العالمي لإيلي صعب، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "حضور عالمي على السجادة الحمراء لعرض المصمم إيلي صعب في الرياض، ليلة من الأناقة والسحر العالمي".

وافتتح المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" والتي تعد أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث كشف عن افتتاح عدد من البلاتوهات بأحدث التقنيات العالمية بحضور عدد كبير من ألمع نجوم الوطن العربي.

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي على "X"، بيان رسمي تضمن تفاصيل افتتاح ستديوهات "الحصن بيج تايم" كخطوة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في المنطقة، وأشار البيان إلا أن ستديوهات "الحصن بيج تايم" تم بنائها في فترة قياسية تقدر بـ 120 يومًا، وتعد واحدة من أكبر وأحدث الاستديوهات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الشرق الأوسط، وتضم هذه المنطقة المتكاملة 7 مباني ستديوهات على مساحة 10.500 متر مربع بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع، إضافة إلى قرة إنتاج تحتوي على ورش للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء.

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يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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