إعلان

بحضور عمرو دياب ونجوم عالميين.. 16 صورة من عرض إيلي صعب في الرياض

11:07 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الفنان باسل خياط
  • عرض 16 صورة
    أحمد حلمي
  • عرض 16 صورة
    الفنانة صبا مبارك
  • عرض 16 صورة
    الفنانة نانسي عجرم_1
  • عرض 16 صورة
    النجمة إسعاد يونس
  • عرض 16 صورة
    النجمة العالمية هالي بيري
  • عرض 16 صورة
    تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه
  • عرض 16 صورة
    تركي ال الشيخ يصل عرض أزياء إيلي صعب العالمي في الرياض
  • عرض 16 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 16 صورة
    عرض أزياء إيلي صعب العالمي في الرياض
  • عرض 16 صورة
    عرض أزياء إيلي صعب في الرياض
  • عرض 16 صورة
    ضيوف عرض أزياء إيلي صعب في الرياض
  • عرض 16 صورة
    كواليس عرض أزياء إيلي صعب في الرياض
  • عرض 16 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 16 صورة
    عمرو دياب من حفل إيلي صعب في الرياض
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

شهد عرض المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الذي يقام مساء اليوم الأربعاء في الرياض بعنوان "The 1001 seasons"، تواجد نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان من أبرز الحضور النجم عمرو دياب، الفنان أحمد حلمي، النجمة يسرا، الفنانة صبا مبارك، الفنانة درة، النجمة إسعاد يونس، النجمة الأمريكية العالمية هالي بيري، الفنان باسل خياط، الفنانة نانسي عجرم.

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو من كواليس العرض العالمي لإيلي صعب، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "حضور عالمي على السجادة الحمراء لعرض المصمم إيلي صعب في الرياض، ليلة من الأناقة والسحر العالمي".

وافتتح المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" والتي تعد أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث كشف عن افتتاح عدد من البلاتوهات بأحدث التقنيات العالمية بحضور عدد كبير من ألمع نجوم الوطن العربي.

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي على "X"، بيان رسمي تضمن تفاصيل افتتاح ستديوهات "الحصن بيج تايم" كخطوة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في المنطقة، وأشار البيان إلا أن ستديوهات "الحصن بيج تايم" تم بنائها في فترة قياسية تقدر بـ 120 يومًا، وتعد واحدة من أكبر وأحدث الاستديوهات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الشرق الأوسط، وتضم هذه المنطقة المتكاملة 7 مباني ستديوهات على مساحة 10.500 متر مربع بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع، إضافة إلى قرة إنتاج تحتوي على ورش للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

اقرأ أيضا:

باسم يوسف: تجربة "Arabs got talent" ممكن تغير حياة أي بني آدم

"مبروك يا حبايب".. هكذا علقت منة شلبي على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله في مهرجان القاهرة السينمائي

حضور عمرو دياب ونجوم عالميين عرض إيلي صعب في الرياض المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب The 1001 seasons المستشار تركي آل الشيخ انستجرام تركي آل الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
داليا البحيري تخطف الأنظار رفقة زوجها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة