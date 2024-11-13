بـ "حبيبي يا نور العين".. عمرو دياب يشعل أجواء عرض إيلي صعب العالمي في الرياض

كتب- مروان الطيب:

أشعل النجم عمرو دياب، أجواء عرض المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب في الرياض الذي يقام مساء اليوم الأربعاء بعنوان "1001 seasons"، بحضور نخبة من ألمع النجوم من مختلف أنحاء العالم، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وحرص عمرو دياب على تحية المتواجدين فور صعوده على المسرح، وقدم أغنية "حبيبي يا نور العين" وسط تفاعل الحضور.

وشهد عرض إيلي صعب، العالمي حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في عالم الموضة والأزياء، إلى جانب تواجد عدد من أبرز نجوم الفن والغناء في الوطن العربي والعالم أبرزهم الفنان أحمد حلمي، النجمة يسرا، الفنانة صبا مبارك، الفنانة درة، النجمة إسعاد يونس، النجمة الأمريكية العالمية هالي بيري، الفنان باسل خياط، الفنانة نانسي عجرم.

وافتتح المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" والتي تعد أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث كشف عن افتتاح عدد من البلاتوهات بأحدث التقنيات العالمية بحضور عدد كبير من ألمع نجوم الوطن العربي.

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي على "X"، بيان رسمي تضمن تفاصيل افتتاح ستديوهات "الحصن بيج تايم" كخطوة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في المنطقة، وأشار البيان إلا أن ستديوهات "الحصن بيج تايم" تم بنائها في فترة قياسية تقدر بـ 120 يومًا، وتعد واحدة من أكبر وأحدث الاستديوهات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الشرق الأوسط، وتضم هذه المنطقة المتكاملة 7 مباني ستديوهات على مساحة 10.500 متر مربع بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع، إضافة إلى قرة إنتاج تحتوي على ورش للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء.

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يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ كشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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