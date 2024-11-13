40 صورة من حضور نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر وإسلام فاروق:

حرص نجوم الفن وصناع السينما على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45، المقام حاليًا في الفترة من ١٣ نوفمبر حتى الخميس 22 نوفمبر.

وشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم حسين فهمي رئيس المهرجان، وليلى علوي، وداليا مصطفى، وبسمة حسن، وأشرف عبدالباقي، وشريف منير، وجوري بكر، وهنادي مهنا، طه دسوقي، محمود قابيل، نبيلة عبيد، صفية العمري، وغيرهم.

عدد كبير من نجوم الفن، كانوا حريصين على إحياء القضية الفلسطينية، سواء بارتداء علم فلسطين، أو الوشاح الفلسطيني، في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.