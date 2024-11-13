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40 صورة من حضور نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45

11:02 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 39 صورة
  • عرض 39 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
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    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    اشرف عبدالباقي في مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    جيهان الشماشرجي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    جوري بكر في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    حضور إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    رنا رئيس في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار على الريد كاربت
  • عرض 39 صورة
    حسين فهمي يصل حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    شريف منير
  • عرض 39 صورة
    ظهور لافت لإنجي المقدم في مهرجان القاهرة ال45
  • عرض 39 صورة
    سوسن بدر في مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    سوسن بدر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    قبلة ليلى علوي للمشاركين في مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    ليلى علوي باطلالة لافتة للانظار
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    غادة طلعت في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    ماجد المصري وزوجته
  • عرض 39 صورة
    محمود قابيل في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    مشاركة إلهام شاهين وإلهام صفي الدين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    محمود قابيل
  • عرض 39 صورة
    ناهد السباعي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    غادة طلعت تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    ناهد السباعي تلتقط صورا تذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    نسرين طافش تتالق في مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    هالة سرحان تتألق بفستان أزرق
  • عرض 39 صورة
    هالة سرحان في مهرجان القاهرة
  • عرض 39 صورة
    هالة سرحان في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي_1
  • عرض 39 صورة
    هبة مجدي ونيللي
  • عرض 39 صورة
    هنادي مهنا في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    هالة سرحان
  • عرض 39 صورة
    نسرين طافش بظهور مميز في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 39 صورة
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي ال45
  • عرض 39 صورة
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي_1
  • عرض 39 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر وإسلام فاروق:

حرص نجوم الفن وصناع السينما على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45، المقام حاليًا في الفترة من ١٣ نوفمبر حتى الخميس 22 نوفمبر.

وشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم حسين فهمي رئيس المهرجان، وليلى علوي، وداليا مصطفى، وبسمة حسن، وأشرف عبدالباقي، وشريف منير، وجوري بكر، وهنادي مهنا، طه دسوقي، محمود قابيل، نبيلة عبيد، صفية العمري، وغيرهم.

عدد كبير من نجوم الفن، كانوا حريصين على إحياء القضية الفلسطينية، سواء بارتداء علم فلسطين، أو الوشاح الفلسطيني، في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان القاهرة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي رئيس المهرجان
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