جملة لا ينساها لـ"الزعيم".. أحمد عز يحكي موقفا طريفا تعرض له مع "القاهرة السينمائي" وحلم تحقق

كتبت- منى الموجي:

بطريقة مختلفة أطل النجم أحمد عز على حضور حفل افتتاح الدورة ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ خرج من باطن المسرح، وسط أجواء احتفالية وتصفيق حار من الجالسين بالقاعة.

وتحدث عز عن بداية المشوار وكيف أصر على العمل كممثل على غير رغبة أهله، قائلا "على غير رغبة أهلي بدأت تصوير فيلم، وفي منتصفه جاء موعد مهرجان القاهرة السينمائي، وحلمت بحضوره وأن تأتيني دعوة مكتوب عليها اسمي كي يراها أبي وأمي، ولم تأتيني الدعوة حتى يوم الافتتاح".

وتابع أنه قرر الذهاب لمقر المهرجان وبالفعل منحوه دعوة، ومر على السجادة الحمراء لكن دون أن يعرفه أحد أو تسجل معه وسائل الإعلام، وعاد لبيته ليجد والدته تدعو له قائلة "ربنا ينولك مرادك".

وأضاف "تلف الأيام وأقف على خشبة دار الأوبرا ويتم تكريمي، واسم صاحبة التكريم لوحده جائزة،

كل ده جه بس هما -والدي ووالدتي- مش معايا".

وأهدى التكريم للزعيم عادل إمام، موضحا "أهديها لفنان هو ملهم بالنسبالي، قال الالتزام والورق هما أبوك وأمك في الشغلانة"، مشددا على أنه لا ينسى هذه الجملة.

وتم تكريم عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للإنجاز الإبداعي. جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي افتتحت فعالياته دورته الـ٤٥ اليوم الأربعاء، وتستمر حتى ٢٢ نوفمبر.