أحمد عز يهدي تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي لـ عادل إمام

كتب - هاني صابر:

أهدى النجم أحمد عز، تكريمه بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، للزعيم عادل إمام،وذلك خلال كلمته التي القاها بالإفتتاح.

وحرص الفنان حسين فهمي ووزير الثقافة أحمد هنو، على تسليم أحمد عز جائزة فاتن حمامة للتميز.

وأفتتح مساء الأربعاء 13 نوفمبر، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ويقام المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، وعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، تشهد مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".