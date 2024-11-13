حسين فهمي متأثرا يقدم فقرة الراحلين والقاعة تضج بالتصفيق مع عرض صورة النجم مصطفى فهمي

كتبت- منى الموجي:

قدم النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي فقرة تكريم الراحلين، نجوم وصناع الفن الذين غادروا عالمنا الشهور الماضية.

وتحدث متأثرا عن أن الواجب والمسؤولية يجعلان الإنسان يبدو متماسكا ورغم أنه لا يتجاوز أحزانه ولكن يقوم الإنسان بتقديم واجبه في أكثر الأوقات حزنا.

وتم عرض برومو ضم صورا لكل من: صلاح السعدني، حسن يوسف، ناهد فريد شوقي، أشرف عبدالغفور، عاطف بشاي، عصام الشماع، ومصطفى فهمي الذي ضجت القاعة بالتصفيق له بمجرد ظهور صورته.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".