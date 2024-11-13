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"قبلة على السجادة الحمراء".. جوري بكر تخطف الأضواء في مهرجان القاهرة السينمائي

09:40 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    جوري بكر تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 7 صورة
    جوري بكر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
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    جوري بكر على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    جوري بكر في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور
  • عرض 7 صورة
    جوري بكر بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة
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كتب - معتز عباس:
تصوير - محمود عبدالناصر:

خطفت الفنانة جوري بكر الأضواء وعدسات كاميرات التصوير، عقب وصولها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45، المقرر إقامته في الفترة من ١٣ نوفمبر حتى الخميس 22 نوفمبر.

وحرصت جوري على توجيه "قبلة" لتحية الجمهور المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي.

ينطلق مهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جوري بكر مهرجان القاهرة السينمائي
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