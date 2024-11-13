"رومانسية على الريد كاربت".. هنادي مهنا تخطف الأنظار رفقة زوجها ووالدها في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

خطفت الفنان أحمد خالد صالح الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي، رفقة زوجته الفنانة هنادي مهنا، ووالدها الموسيقار هاني مهنا.

وحرصت هنادي مهنا وزوجها ووالدها على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة.

ينطلق مهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.