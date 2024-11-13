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أروى جودة وخطيبها يخطفان الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

09:26 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 8 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 8 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 8 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 8 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 8 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة أروى جودة على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة القاهرة السينمائي، في دورته الـ45، المقرر إقامته في الفترة من ١٣ نوفمبر حتى الخميس 22 نوفمبر.

وخطفت أروى جودة الأنظار وعدسات الكاميرات، رفقة خطيبها من على السجادة الحمراء.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ينطلق مهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

دار الأوبرا المصرية أروى جودة مهرجان القاهرة القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة القاهرة السينمائي أروى جودة وخطيبها
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