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جيهان الشماشرجي تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

08:50 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    أحدث ظهور لجيهان الشماشرجي بفستان سيلفر
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    إطلالة مميزة لجيهان الشماشرجي
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    جيهان الشماشرجي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
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    جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار على الريد كاربت
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار عقب وصولها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45، المقرر إقامته في الفترة من ١٣ نوفمبر حتى الخميس 22 نوفمبر.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وينطلق المهرجان، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي

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