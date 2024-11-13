وزير الثقافة من حفل افتتاح القاهرة السينمائي: "التأثير المصري قوي جدًا خاصة السينمائي"

كتب- مروان الطيب:

تحدث وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، عن كواليس وتحضيرات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك على هامش حضوره حفل افتتاح المهرجان، الذي يقام مساء اليوم الأربعاء في دار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما.

وعن تحضيرات المهرجان قال هنو: "تحضيرات المهرجان مش بس من أسبوعين لكن كانت على مدار العام الماضي، وفيه تنسيق من ساعة ما جيت الوزارة مع حسين بيه فهمي وفريق عمل المهرجان، وكذلك بالنسبة للأماكن والأفلام والبرامج".

واستكمل: "الريادة المصرية دائمًا كانت في الثقافة والفن والتأثير المصري قوي جدًا خاصة السينمائي، والمجلس القومي للسينما بيدعم العديد من الأفلام القصيرة لكن طبعًا في المستقبل هيكون فيه زيادة اهتمام، وحفظ التراث الفني وتحويله لديجيتال وحصل تحويل عدد كبير من الأفلام لديجيتال مع تحسين الصورة، المهرجان بيعتبر منصة لعرض الأفلام وتبادل الخبرات السينمائية والتنوع الكبير بين الأفكار".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، تقام في الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر الجاري.

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