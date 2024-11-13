صابرين من افتتاح القاهرة السينمائي: "كنت أتمنى عرض الملحد وبحب الأفلام الغير متوقعة"

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة صابرين على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الأربعاء في دار الأوبرا المصرية.

وتحدثت صابرين خلال حديثها على هامش حفل الافتتاح عن ذكريات الدورات المفضلة لها للمهرجان، وعن مشاريعها الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، ودعم الشباب وأعمالهم السينمائية.

وقالت صابرين: "كل وقت مصر ولادة، وزي ما احنا جينا واتعملنا بطولات كان عندي 18 سنة وقتها، التواجد دلوقتي بتاع الشباب واننا ندعمهم".

وعن ذكرياتها مع الدورات السابقة لمهرجان القاهرة قالت: "اكتر دورة فاكرها كانت اخر دورة للراحل وحيد حامد، وبحب افتكر أحمد زكي والفنانة سعاد حسني ومحمود عبد العزيز، كنتي بتقعدي بين ناس بتقدم أفلام عظيمة للسينما، والسنة دي كنت حابه أشوف فيلم الملحد في المهرجان، لكن فيه تطورات والمفروض يتعرض خلال الفترة اللي جاية، بحب اختار الأفلام الغير متوقعة السينما اللي بعيدة عننا والمنصات خلتنا نحضر حاجات فيها فكر وأعمال ذو معنى".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، تقام في الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر الجاري.

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