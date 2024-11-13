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بالصور.. لحظة وصول نيللي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45

08:18 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    نيللي
  • عرض 4 صورة
    نيللي
  • عرض 4 صورة
    نيللي من حفل القاهرة
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كتبت- نوران أسامة:

وصلت الفنانة الكبيرة نيللي، منذ قليل، على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

ويتوافد نجوم الفن لحضور حفل افتتاح المهرجان، ووصل من بين النجوم الفنان حسين فهمي والإعلامية هالة سرحان، ودينا، ومحمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين.

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

نيللي مهرجان القاهرة السينمائي
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